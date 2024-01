GÜNZBURG. Wie bereits am 21.01.2024 berichtet, kam es am vergangenen Sonntag, gegen 01:00 Uhr, bei einem Busunternehmen am Bahnhofsplatz zum Brand von zwei Bussen. Ein Reisebus und ein Linienbus waren in der Pflegehalle untergestellt. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Weiter wurde ein daneben geparkter Bus nicht unerheblich beschädigt.

Über den Busgaragen befindet sich ein Parkdeck, auf dem Pkws abgestellt waren. Auf einigen dieser Fahrzeuge legte sich Ruß ab. Bis zur Begutachtung durch einen Statiker war das Betreten untersagt. Zwischenzeitlich durften die Fahrzeuge wieder abgeholt werden. An den Bussen und der Halle entstand ein Sachschaden von über einer Millionen Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Neu-Ulm übernommen. Nach ersten Ermittlungen und unter Beiziehung eines Sachverständigen des Landeskriminalamtes München wird derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen, an der mutmaßlich drei Personen beteiligt waren.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen?

Wer hat zur Tatzeit sich im Bereich aufgehalten und kann Hinweise geben?

Wer hat zur Tatzeit im Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung vom 21.01.2024:

Brand zweier Reisebusse

GÜNZBURG. Am Sonntag gegen 01.00 Uhr schlug die Brandmeldeanlage eines ortsansässigen Busunternehmers an. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung aus der Waschhalle des Betriebshofes festgestellt. Die beiden in der Halle geparkten Reisebusse standen bereits in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren aus Günzburg, Leipheim, Denzigen, Reisensburg, Nornheim, Deffingen und Gundremmingen begannen umgehend mit der umfassenden Brandbekämpfung. Beide Reisebusse mussten durch ein Abschleppfahrzeug aus der Halle zur endgültigen Ablöschung gezogen werden. Zusätzlich befanden sich noch der Oberbürgermeister der Stadt Günzburg sowie der Kreisbrandrat am Brandort. Der Sachschaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf mindestens 1 Million Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brandfall niemand, eine zwischenzeitlich ausgegebene Warnung an die Bevölkerung auf Grund der starken Rauchgasentwicklung wurde widerrufen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem der Reisebusse vermutet. Die ersten Ermittlungen zur Brandentstehung wurden durch die Polizei Günzburg und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. (KPI Memmingen-KDD)

