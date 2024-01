WÜRZBURG / SANDERAU. Drei Unbekannte haben sich am Samstagabend Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und einen 22-Jährigen schwer verletzt. Die Diebe entwendeten anschließend Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr klingelten drei Unbekannte Täter bei einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. Nachdem der 22-jährige Bewohner die Wohnungstüre öffnete, wurde dieser unter anderem am Kopf schwer verletzt. Ein Mitbewohner des 22-Jährigen konnte aus der gemeinsamen Wohnung flüchten und bei Bewohnern des Hauses um Hilfe bitten.

Die unbekannten Täter entwendeten in der Zwischenzeit Bargeld sowie ein Mobiltelefon.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen in dem Bereich festgestellt hat, oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.