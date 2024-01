DIETMANNSRIED. Am 20.01.2024 fand der zweite präsidiumsweite Fortbildungstag der Sicherheitswachten im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West (PP Schwaben Süd/West) statt. Polizeidirektor Marcus Hörmann würdigte das besondere Ehrenamt.

Fast drei Jahrzehnte Sicherheitswacht in Schwaben Süd/West

Die erste Sicherheitswacht im Bereich des PP Schwaben Süd/West wurde im Juni 1995 in Neu-Ulm gegründet. Seither wurden in insgesamt 15 Städten und Gemeinden im hiesigen Bereich Sicherheitswachten etabliert.

Gemeinsam mit der Polizei sorgt die Bayerische Sicherheitswacht für ein PLUS an Sicherheit, Zivilcourage und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

Die Bayerische Sicherheitswacht ist sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Die Ehrenamtlichen auf Streife sind zusätzliche Augen und Ohren der Polizei im Dienst der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierbei halten sie stets Kontakt zur Polizei und sorgen so dafür, dass schnell und gezielt professionelle Hilfe in Notlagen oder Gefahrensituationen alarmiert und geleistet werden kann. Die Sicherheitswacht ergänzt auf diese Weise die Polizeiarbeit. Ein Ersatz für die Polizei kann und soll sie aber definitiv nicht sein.

Über 100 Mitglieder der Sicherheitswachten aus dem gesamten Präsidiumsbereich kamen zusammen.

Bei einer zentralen Fortbildungsveranstaltung kamen die Mitglieder aller Sicherheitswachten aus dem Bereich des Präsidiums zusammen. Neben der eigentlichen Fortbildung, die auch einen Blick auf die neuesten polizeilichen und gesellschaftlichen Entwicklungen warf, war ein weiteres zentrales Element der Austausch untereinander. So hatten die Angehörigen der Sicherheitswacht die Gelegenheit, auch einmal „über den Tellerrand“ hinauszuschauen und sich über die Rahmenbedingungen anderer Wachten zu informieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Fortbildung war der Vortrag der Bayerischen Informationsstelle für Extremismus. Julia Beinder referierte über Politischen Extremismus. Dabei vertiefte sie das Wissen der Teilnehmer über extremistische Erscheinungsformen und die Wahrnehmbarkeit von Extremisten in der Öffentlichkeit.

Polizeidirektor Marcus Hörmann zollte den Mitgliedern der Sicherheitswacht Anerkennung für ihre Bereitschaft zu diesem besonderen Ehrenamt.

„Zu Ihrer Tätigkeit gehört ein außerordentliches Maß an Zivilcourage. Sie als Mitglied der Sicherheitswacht sind eine effektive Unterstützung für die Polizeidienststellen und ein Erfolgsmodell für die Stärkung der Sicherheit in unserer Region“, so Hörmann.

Gleichzeitig warb er für das besondere Ehrenamt und wandte sich direkt an Interessierte:

„Auf Sie wartet eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie schauen hin, wo andere wegschauen. Sie helfen, wo andere weitergehen, kurzum: Sie stehen ein für Gemeinschaft und Zusammenhalt!“

Welche Voraussetzungen müssen die Ehrenamtlichen erfüllen?

Mitglied der Sicherheitswacht kann grundsätzlich jede Person werden, die die nötige Verantwortungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Zivilcourage mitbringt sowie einen ehrenamtlichen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung leisten will.

Darüber hinaus müssen die Bewerberinnen und Bewerber über einige Grundvoraussetzungen verfügen. Hierzu zählen ein Mindestalter von 18 Jahren und ein Höchstalter von 62 Jahren zum Zeitpunkt des Eintritts in die Sicherheitswacht. Der aktive Einsatz in der Sicherheitswacht ist bei entsprechender gesundheitlicher Eignung für den Außendienst grundsätzlich bis zum Alter von 67 Jahren möglich.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen können.

Die deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht erforderlich. Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache wird jedoch vorausgesetzt.

Im Rahmen des Auswahlverfahrens geeigneter Personen, an dem jede Kommune an der Seite der Polizei aktiv mitwirken kann, werden die Bewerberinnen und Bewerber im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Erst nach persönlichen Auswahlgesprächen werden die Kandidatinnen und Kandidaten von der Polizei ausgebildet und anschließend für den Dienst in der Sicherheitswacht bestellt. Die Bestellung kann befristet werden.

Interessierte können sich bei ihrer örtlich zuständigen Polizeiinspektion informieren! (PP Schwaben Süd/West, DG)

