PINZBERG, LKR. FORCHHEIM. Dienstagmittag brannte ein Holzhäcksler im Pinzberger Ortsteil Elsenberg. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache.

Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, wählte ein Zeuge den Notruf nachdem im Pinzberger Ortsteil Elsenberg ein Holzhäcksler Feuer gefangen hatte. Verbrennungsreste eines Holzkraftwerkes hatten sich bei der Entsorgung entzündet und die Maschine unter starker Rauchentwicklung in Brand gesetzt. Zirka eine Stunde später brachten die über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren die Flammen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten jedoch über mehrere Stunden an. Auch eine angrenzende Halle wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Angehörige des Rettungsdienstes betreuten eine leicht verletzte Person. Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.