STEIN. (81) Am Freitagmittag (19.01.2024) ereignete sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern auf der Bundesstraße 14 bei Buchschwabach (Lkrs. Fürth). Die Polizeiinspektion Stein bittet um Zeugenhinweise.



Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten gegen 12:00 Uhr zwei Autofahrer an einer roten Ampel der Bundesstraße 14 auf Höhe des Industriegebiets Buchschwabach in Streit. Hierbei eskalierte die Streitigkeit in eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 44-jährige Fahrer eines Mercedes von seinem Kontrahenten (39-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo) mit einem Eiskratzer in das Gesicht geschlagen worden sein soll. Hierdurch erlitt der 44-Jährige leichte Kopfverletzungen.

Zuvor soll es auf der Bundesstraße 14 zwischen Heilsbronn und Buchschwabach (Fahrtrichtung Nürnberg) zu mehreren Überholmanövern und Ausbremsvorgängen zwischen den beiden Fahrzeugführern gekommen sein.

Die Polizeiinspektion Stein ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung im Straßenverkehr und der Beleidigung.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung oder mögliche Überholmanöver der beiden Fahrzeuge (beide mit Ansbacher Zulassung) beobachtet haben, oder hierdurch selbst in eine gefährliche Verkehrssituation gerieten, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 9678240 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere der Fahrer / die Fahrerin eines roten Kleinwagens, welche möglicherweise von beiden Fahrzeugen überholt wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Stein zu melden.

Erstellt durch: Michael Petzold