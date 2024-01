WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Mehrere Unbekannte forderten am Dienstagabend unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe Wertgegenstände von zwei Jugendlichen. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, waren die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren zu Fuß auf der Sonnefelder Straße in Weidhausen b.Coburg unterwegs. Auf Höhe des Landgasthofes hielt ein Unbekannter den 15-Jährigen fest, während ihn ein weiterer Täter geschlagen haben soll. Als sich der 15-Jährige wehrte, ließen die beiden Täter wieder von ihm ab. Er erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen. Anschließend griff die insgesamt fünfköpfige Tätergruppe den 16-Jährigen an. Einer der Unbekannten soll unter Vorhalt einer Schreckschusspistole die Herausgabe von Wertsachen von dem Jugendlichen gefordert haben, der sich daraufhin ebenfalls zur Wehr setzte. Dabei soll sich ein Schuss aus der Schreckschusspistole gelöst haben, der den 16-Jährigen leicht an der Hand verletzte. Danach flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute. Es soll sich um fünf, etwa 18 Jahre alte und schwarz gekleidete Männer gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die sachdienliche, insbesondere auch akustische Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.