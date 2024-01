SCHWABACH. (80) Unbekannte versuchten in der Nacht zum Mittwoch (24.01.2024), in ein Schmuckgeschäft in der Schwabacher Innenstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 03:00 Uhr versuchten unbekannte Personen, mit brachialer Gewalt das Schaufenster eines Juweliers in der Ludwigstraße einzuschlagen. Zwar hielt die Scheibe dem Angriff stand, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder ein silbernes Fahrzeug gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Hinweis: In einer früheren Version dieser Meldung war die Farbe des Fahrzeuges nicht benannt.



