RUBERTING, EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Sonntag (21.01.2024) gegen 06.00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Pullman City gerufen. Alle Personen konnten unverletzt das Gelände verlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt.

Die Ermittlungsarbeit hinsichtlich der Brandursache gestaltet sich aufgrund des enormen Zerstörungsgrades schwierig. Derzeit liegen jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung vor. Weiterhin ist unter anderem das beim Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) in Auftrag gegebene Gutachten abzuwarten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 24.01.2024, 09.55 Uhr