SCHWEINFURT. Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem kurz zuvor entwendeten Roller am Dienstagmorgen sucht die Kripo Schweinfurt dringend nach Zeugen.

Am Dienstagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde ein in Brand stehender Motorroller am Volksfestplatz gemeldet. Der schwarze Roller der Marke „ZNEN“ wurde am Montagabend gegen 22:00 Uhr in der Ignaz-Schön-Straße durch den Eigentümer abgestellt und nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen Unbekannten entwendet.

Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.