BAD KÖTZTING. LKR. CHAM. Am Montag, 22. Januar 2024, kam es in Bad Kötzting zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf kam es auch zum Einsatz eines Messers. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Am Montag gegen 13:50 Uhr entwickelte sich in der Bürgermeister-Dullinger-Straße in der Nähe des Bad Kötztinger Gymnasiums eine Streitigkeit zwischen mehreren Familien. Ein beteiligter 14-jähriger Syrer zückte daraufhin ein Messer und versuchte auf seinen Kontrahenten einzustechen. Der 17-jährige Geschädigte konnte den Angriff abwehren, zog sich hierbei jedoch eine Verletzung an der Hand zu. Durch das Eingreifen weiterer an der Streitigkeit beteiligter Personen, konnte die Situation zunächst entschärft werden.

Kurze Zeit später kam es jedoch nochmals zu einem Aufeinandertreffen zwischen den beiden Jugendlichen. Hierbei verletzte der 14-Jährige den 17-Jährigen wiederum. Diesmal verwendete der Jugendliche eine Glasflasche, wodurch sich der Geschädigte eine Verletzung im Gesicht zuzog. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der 17-Jährige, ebenfalls syrische Staatsangehörige, in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Er konnte dies zwischenzeitlich wieder verlassen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden zudem drei weitere Personen leicht verletzt.

Der Täter wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und arbeitet derzeit an der genauen Rekonstruktion des Tatgeschehens. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird nach jetzigem Stand von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Auseinandersetzung möglicherweise mitbekommen oder beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.