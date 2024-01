REGENSBURG. Am Sonntag, den 21. Januar 2024, kam es in der Aussiger Straße in Regensburg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes. Unmittelbar nach der Tat konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 01:00 Uhr sprach ein 24-jähriger Tunesier einen ihn bekannten 28-jährigen Syrer in der Aussiger Straße in Regensburg an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde der 24-Jährige handgreiflich, indem er den 28-Jährigen zunächst mit Schlägen zu Boden brachte und auch am Boden liegend weitere Tritte verpasste. Während der Gewaltanwendung entwendete der Tatverdächtige das Mobiltelefon und die Armbanduhr des geschädigten Mannes und flüchtete in unbekannte Richtung. Circa eine halbe Stunde nach der Tat konnte der mutmaßliche Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen von einer Streifenbesatzung der Regensburger Polizei festgenommen werden. Er wurde am 22. Januar 2024 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, woraufhin der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der 28-Jährige wurde durch die Gewalttat verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Der 24-jährige Tatverdächtige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Raubdelikts verantworten.