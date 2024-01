Versuchter Buntmetalldiebstahl - Täter flüchtig - Hubschrauber im Einsatz

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht Kupfer vom Dach des örtlichen Friedhofs zu entwenden. Sie wurden offensichtlich gestört und sind geflüchtet. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche in der Friedhofstraße, die der Aussegnungshalle am dortigen Friedhof zuzuordnen waren, und verständigte die Polizei. Die unbekannten Täter müssen dem Sachstand nach mitbekommen haben, dass sich Einsatzkräfte bereits auf dem Weg zu ihnen befunden hatten und sind in der Folge geflüchtet.

In die, von der Aschaffenburger Polizei eingeleiteten, Fahndungsmaßnahmen waren auch Kräfte der hessischen Polizei und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Suche nach den Flüchtigen blieb jedoch bislang erfolglos.

Vor Ort konnten die Beamten jedoch ein mutmaßlich bereitgestelltes Fluchtfahrzeug und zum Abtransport bereitgestellte Kupferteile feststellen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Bereits in der vergangenen Woche wurde ein silberner Toyota Corolla in der Zeit zwischen dem 16. Januar, 16:50 Uhr, und dem 17. Januar, 09:30 Uhr, offensichtlich mutwillig an der Beifahrerseite eingedellt. Das Fahrzeug stand dabei in der Schubertstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Montagmorgen 08:50 Uhr, hat ein Unbekannter unter anderem die Tür einer Bar in der Luitpoldstraße mit Sprühfarbe beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen ist es gegen 07:45 Uhr auf der Babenhäuser Straße zu einem seitlichen Zusammenstoß im Gegenverkehr zwischen einem Pkw der Marke Ford und einem unbekannten Sattelzug gekommen. Der Spiegel des Fords wurde dabei beschädigt. Der Lkw ist ohne anzuhalten weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 14:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, haben Unbekannte rund 20 Reifensätze samt Felgen vom Außengelände eines Kfz-Betriebs in der Straße "Am Kieswerk" entwendet. Die Täter hatten dazu offensichtlich einen Zaun beschädigt und die Reifen über die nahegelegenen Bahngleise getragen.

ALZENAU, OT ALBSTATDT, LKR. ASCHAFFENBURG. Über den Zeitraum zwischen Montag, den 15. Januar, und Montag, dem 22. Januar, wurde ein schwarzer Mazda 6 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit im Bereich der Borngasse / Freigerichter Straße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg a. Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Samstag wurden in der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 21:00 Uhr, an einem Anwesen in der Bergstraße abgestellte Lieferpakete entwendet, die zuvor dort abgestellt worden waren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.