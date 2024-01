IMMENSTADT. Am vergangenen Freitagnachmittag kam es in einer Wohnung in Immenstadt zu einer räuberischen Erpressung und einem Diebstahl. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Freitag, den 19.10.2024, konsumierte ein 32-Jähriger mit einem 64-Jährigen, in dessen Wohnung, erhebliche Mengen an alkoholischen Getränken. Nachdem die Vorräte zur Neige gingen, forderte der Gast den Wohnungsinhaber auf, noch mehr alkoholische Getränke zu kaufen. Als dieser verneinte, forderte er Geld zum Einkaufen. Der Gastgeber verweigerte ihm auch dieses, woraufhin der 32-Jährige seiner Forderung mit einem Messer Nachdruck verlieh.

Der Geschädigte blieb jedoch unbeeindruckt und konnte dem Täter das Messer entwinden. Daraufhin entwendete der 32-Jährige Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich, welches offen auf einem Schrank lag, und verließ die Wohnung.

Beamte der Polizeiinspektion Immenstadt trafen den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet an und nahmen ihn fest. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler führten den Tatverdächtigen am 20.01.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, da der 32-Jährige Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hat.

