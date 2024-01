PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. In der Nacht auf Montag versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Pegnitz einzudringen. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 14 Uhr machten sich die Täter erfolglos an der Wohnungstür zu schaffen. Anschließend flüchteten sie unerkannt und ohne Beute aus dem Haus im Mühlweg. Die Bewohner bemerkten am Montag die Schäden an der Tür und verständigten die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth.