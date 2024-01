GROSSKAROLINENFELD, LKR. ROSENHEIM. Nach dem Überfall auf die Besatzung eines Geldtransporters am Freitag, 5. Januar 2024, laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin mit Hochdruck. Hinsichtlich des von den Tätern genutzten Fluchtfahrzeugs ergaben sich wichtige, neue Erkenntnisse, weshalb die Polizei sich mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet.

Am Freitag, den 5. Januar 2024, überfielen vormittags zwei Maskierte vor einer Bankfiliale in der Pfälzerstraße in Großkarolinenfeld die Besatzung eines Geldtransporters und erbeuteten Bargeld. Ein Insasse des Geldtransporters wurde dabei verletzt. Nach dem Überfall flüchteten die Täter mit einem weißen Transporter. Die sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb danach leider erfolglos.

Bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wurde zur Klärung des Verbrechens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Sachleitung bei den Untersuchungen hat die Staatsanwaltschaft Traunstein - Zweigestelle Rosenheim - inne.

Gingen die Ermittler anfangs davon aus, dass es sich bei dem von den Tätern genutzten Fluchtfahrzeug um einen weißen Transporter der Marke VW handelt, steht inzwischen fest, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen sehr ähnlich aussehenden, weißen Transporter des Herstellers Mercedes, Modell Vito, handelt, der graue Stoßfänger besitzt.

Eine Besonderheit bei dieser „Handwerkervariante“ sind die Fenster in der rechten Schiebetür und der Heckklappe.

Personenbeschreibungen der beiden Täter:

Beide Täter wurden als männlich, schlank, schwarz gekleidet und mit Skimasken o. ä. maskiert beschrieben. Ein Täter war ca. 190 cm, der zweite ca. 175 cm bis 180 cm groß.

Beide flüchteten mit einem weißen Transporter, vermutlich Mercedes Vito (siehe Fotos Vergleichsfahrzeug).

Nach wie vor bittet die Kriminalpolizei um Hinweise in dem Fall:

Wer kann der Kriminalpolizei Hinweise zu einem Mercedes Vito – wie oben beschrieben – geben?

Wer hat ein solches Fahrzeug in Besitz?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibungen Hinweise auf Personen geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.