0158 - Fußgänger von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Mertingen - In den Morgenstunden wurde ein 22-jähriger Fußgänger, der auf der Staatsstraße 2027 im Ortsbereich Mertingen lief, von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt.

Am Montag (22.01.2024), gegen 06.30 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Autofahrer, vom Kreisverkehr an der B2 kommend, auf der Staatsstraße 2027 in Fahrtrichtung Lauterbach. Kurz nach der Einmündung Hagenmühlenweg erfasste das Fahrzeug den 22-jährigen Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2027 befand. Dabei zog sich der 22-jährige Fußgänger schwerste Verletzungen zu. Trotz der bereits von Ersthelfern eingeleiteten Hilfsmaßnahmen, anschließender Reanimation durch den Rettungsdienst und zeitnahem Transport in eine Klinik verstarb der 22-Jährige im Krankenhaus.

Der alleine im Pkw befindliche 67-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den 67-Jährigen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter 09090/70070 bei der Polizeiinspektion Rain zu melden.

0159 – Brand eines Hackschnitzel-Lagers

Holzheim – Am vergangenen Samstag (20.01.2024) kam es zum Brand eines Hackschnitzel-Lagers im Lehmühlenweg. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 16.30 Uhr stellte ein Bewohner den Brand fest und informierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet zunächst das Hackschnitzel-Lager in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die angrenzende Scheune über. Der Brand konnte durch verschiedene Feuerwehren aus dem Umkreis, die mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

0160 – Geschädigtes Auto gesucht

Stadtbergen – Am gestrigen Sonntag (21.01.2024) beschädigte eine 65-jährige Autofahrerin ein bislang unbekanntes Auto auf einem Parkplatz in der Hagenmähderstraße.

Die 65-Jährige teilte der Polizei mit, dass sie gegen 14.30 Uhr ein ihr unbekanntes Auto auf dem Parkplatz beschädigt habe. Dabei entstand an ihrem Auto ein Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Auto und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.