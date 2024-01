KEMPTEN (ALLGÄU). Am Montag hatte die Polizeiinspektion Kempten am späten Nachmittag zwei bei der Stadt Kempten im Vorfeld rechtskonform angezeigte Versammlungen zu betreuen. An einer stationären Versammlung zum Thema „Hand in Hand gegen rechts“ nahmen ab ca. 17 Uhr vor der Kemptener Residenz in der Spitze über 500 Menschen teil.

Unter dem Motto „Gemeinsam gegen die Ampel“ versammelten sich ab ca. 18 Uhr anlässlich einer weiteren Versammlung fast 200 Personen und 22 Traktoren zunächst stationär auf dem Hildegardplatz, bevor dieser Personenkreis nach einer kurzen Auftaktkundgebung wie angezeigt eine sich fortbewegende Versammlung durch die Kemptener Innenstadt durchführte. Die zwei zeitweise parallel verlaufenden Versammlungen verliefen aus Sicht der Polizei soweit ohne besondere Vorkommnisse. Durch einen Traktorfahrer kam während der sich fort bewegenden Versammlung mehrfach eine lautstarke Sirene als Kundgebungsmittel zum Einsatz. Nachdem hierdurch der Anschein einer amtlichen Warnsirene erweckt wurde, bedarf es hierzu weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die Versammlung „Hand in Hand gegen rechts“ wurde gegen 18:25 Uhr wie geplant durch den Versammlungsleiter beendet. Durch die sich fort bewegende Versammlung kam es bis etwa 19:40 Uhr entlang der Wegstrecke in der Kemptener Innenstadt zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Zur polizeilichen Betreuung des Versammlungsgeschehens erhielt die Polizeiinspektion Kempten personelle Unterstützung von Seiten der Verkehrspolizei sowie uniformierten Einsatzkräften der Zentralen Ergänzungsdienste. (PI Kempten)