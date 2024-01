EGG AN DER GÜNZ/LKR. UNTERALLGÄU. Am Montag, 22.01.2024, kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 58-jährigen Ehepaar in deren Wohnung, bei der die Ehefrau auf ihren Ehemann einschlug und mit Geschirr bewarf.

Der Ehemann zog sich hierbei Schürfwunden und Kratzer zu. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen randalierte die 58-Jährige in der Wohnung, der Ehemann befand sich bereits außerhalb. Nachdem der Ehemann mitteilte, dass die Ehefrau ein Samuraimesser bei sich führe und Sie die Beamten aufforderte in die Wohnung zu kommen, um sie zu erschießen, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei angefordert. Die 58-Jährige konnte durch diese widerstandslos und unverletzt festgenommen werden und wurde nach medizinischer Überprüfung in Fachklinik gebracht.

Gegenüber den Beamten gab sie an, dass sie am Vortag von ihrem Ehemann mit einem Küchenmesser bedroht worden sei.

Die Beamten stellten zwei Samuraimesser und ein Küchenmesser sicher. Gegen die 58-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein, gegen ihren Ehemann wegen Bedrohung. (PI Memmingen)

