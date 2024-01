MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN. Am Montagvormittag ist es zu einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus gekommen. Ein 67-Jähriger und ein 56-Jähriger erlitten schwere-, eine 53-jährige Frau zudem leichte Verletzungen. Ein 16-Jähriger aus dem familiären Umfeld wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 12.00 Uhr gingen bei Integrierter Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie bei der Einsatzzentrale der Polizei Notrufe ein, wonach es bereits gegen 11.00 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in dem Einfamilienhaus im Ortsgebiet gekommen sei. Die Beamtinnen und Beamten der Kitzinger Polizei, wie auch umliegender Dienststellen sowie der Rettungsdienst waren umgehend vor Ort und trafen in dem Anwesen zwei schwer verletzte Personen an. Diese hatten dem Sachstand nach Stichverletzungen erlitten und wurden nach einer medizinischen Notversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Eine 53-Jährige hatte zudem leichte Verletzungen erlitten. Ein nunmehr dringend tatverdächtiger 16-Jähriger aus dem familiären Umfeld der Hausbewohner wurde wenige Minuten später im Ortsgebiet festgenommen.

Wie nach der Festnahme bekannt wurde, hatte der 16-Jährige nach der Auseinandersetzung das Anwesen verlassen und sich in Richtung Ortsmitte begeben. Hier kam es dem Sachstand nach zu einer verbalen Bedrohung einer bis dato unbeteiligten Person im Bereich der Obernbreiter Straße. Bei dieser Bedrohung zeigte der Tatverdächtige dem Ermittlungsstand nach auch ein Messer vor. Ob es sich hierbei um die mögliche Tatwaffe handelt ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen wurden. Nachdem sich der 16-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Beamten den Jugendlichen in ein Bezirkskrankenhaus.

Die Würzburger Kriminalpolizei ermittelt nun zu Hintergründen und Tatgeschehen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Zur Stunde sind neben den Beamten der Kriminal- und der Kitzinger Polizei auch Mitarbeiter zur Betreuung der Angehörigen im Einsatz.