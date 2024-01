ADLKOFEN, LKR. LANDSHUT. Am Samstag (20.01.2024) kam es in einer Dachgeschosswohnung in der Schuhbauerstraße zu einem Brand. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand gegen 07.40 Uhr in der Dachgeschosswohnung des Mehrparteienhaus aus und griff schließlich auch auf das Dach über. Alle Bewohner konnten die Wohnung selbstständig verlassen, auch die 53-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung. Verletzt wurde niemand.

Die betroffene Wohnung wurde komplett zerstört, ein Übergreifen der Flammen auf das Gesamtgebäude konnte durch die Feuerwehrkräfte aber verhindert werden. Die übrigen Wohnungen im Haus waren aufgrund der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohner konnten alternative Unterkünfte organisiert werden. Den ersten vorläufigen Schätzungen nach entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Da sich die 53-jährige Wohnungsinhaberin in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 22.01.2024, 15.45 Uhr