HAWANGEN. Am vergangenen Freitag kam es zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 20-Jährigen. Die Kriminalpolizei Memmingen nahm einen Tatverdächtigen fest. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am 19.01.2024 gegen 13:30 Uhr kam es zwischen Hawangen und Memmingerberg zu einem Raubüberfall. Der 20-jährige Geschädigte wurde von seiner Ex-Lebensgefährtin zum späteren Tatort gelockt. Dort überfielen Bekannte der Frau den 20-Jährigen.

Der Geschädigte wurde bei dem Überfall mit Schlägen traktiert und seiner Geldbörse, seines Mobiltelefons und seiner Jacke beraubt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen vom Ort des Geschehens. Der Geschädigte konnte glücklicherweise einen zufällig vorbeikommenden Pkw-Fahrer auf sich aufmerksam machen, welcher die Polizei informierte. Der Geschädigte wurde mit schweren Gesichtsverletzungen in eine nahegelegene Klinik eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler nahmen noch am selben Tag die 21-jährige Ex-Freundin des Geschädigten sowie einen weiteren Tatverdächtigen fest. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Sie erließ auf Antrag Haftbefehl. Der 22-jährige Mann wurde anschließend in eine bayerische Justizvollzuganstalt eingeliefert. (KPI Memmingen)

