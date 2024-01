DINGOLFING. Ein aufmerksamer Passant hat am Sonntag, 21.01.2024, am Gewerbehof in der Nähe einer Diskothek einen verletzten Mann bemerkt.

Kurz nach halb acht Uhr verständigte der Zeuge die Einsatzkräfte über einen Mann mit einer Gesichtsverletzung am Gewerbehof in der Nähe der dortigen Diskothek. Nachdem die Einsatzkräfte neben einer starken Unterkühlung eine erhebliche Gesichtsverletzung festgestellt haben, wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut soll sich der 46-jährige Mann bis ca. 05.30 Uhr in einer Diskothek aufgehalten haben. Dabei soll es mit einem Gast aus noch nicht bekannten Gründen zu einem Streit gekommen sein. In der Folge soll der zunächst unbekannte Mann auf den 46-Jährigen vor dem Lokal eingeschlagen und ihn verletzt zurückgelassen haben.

Noch in der Tatnacht leitete die Kripo Landshut zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut umfangreiche Ermittlungen ein, die letztendlich zu einem 23-jährigen Mann führten. Im Zuge der von der Staatsanwaltschaft Landshut angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler mutmaßliche Beweismittel sicher; der 23-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 23-Jährige wurde heute (22.01.2024) nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf der Kripo Landshut

Zeugen, die die Auseinandersetzung vor der Diskothek in der Mengkofener Straße am Sonntag, 21.01.2024, gegen 05.30 Uhr beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 22.01.2024, 14.50 Uhr