A9 / BERG, LKR. HOF. Den richtigen Riecher hatten Beamte der Grenzpolizei Selb am Freitagabend: Bei der Kontrolle zweier Deutscher fanden sie eine größere Menge Rauschgift. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging Haftbefehl gegen die beiden Männer.

Am Freitag, gegen 20 Uhr, kontrollierten Beamte der Grenzpolizei Selb an der Rastanlage Frankenwald ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Gleich zu Beginn der Kontrolle entdeckten die Polizisten mehrere Tütchen mit geringen Mengen Marihuana und Cannabis in der Mittelkonsole. Bei der Durchsuchung des Kofferraums fanden sie dann noch über ein Kilo Marihuana. Außerdem schlug ein Drogentest beim 27-jährigen Fahrer an. Für ihn und seinen 22-jährigen Beifahrer war die Fahrt beendet: Die Beamten nahmen die beiden vorläufig fest und beschlagnahmten das Rauschgift.

Gegen die Männer erging am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl. Sie befinden sich in Justizvollzugsanstalten.