117. Drei Einbrüche in Gaststätten – Maxvorstadt und Schwabing

Im Zeitraum von Samstag, 20.01.2024, 17:00 Uhr, bis Sontag, 21.01.2024, 10:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in drei verschiedene gastronomische Betriebe ein. Es wurden jeweils Fenster bzw. Zugangstüren gewaltsam geöffnet und aus den Innenräumen Bargeld entwendet. Im Anschluss an die Taten flüchteten die Täter unerkannt samt Tatbeute.

An den Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Mögliche Tatzusammenhänge werden vom sachbearbeitenden Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Georgenstraße, Arcisstraße und Belgradstraße (Maxvorstadt und Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

118. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte; eine Tatverdächtige festgenommen – Pasing

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 00:40 Uhr, erhielt die Polizei einen Anruf, von einer 34-Jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Dabei teilte sie mit, Geschädigte eines Körperverletzungsdeliktes geworden zu sein.

Daraufhin fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei in die Ernsbergerstraße, wo die 34-Jährige angetroffen werden konnte. Während der Befragung zum Tathergang, griff die 34-Jährige unvermittelt einen 26-jährigen Polizeibeamten körperlich an, in dem sie ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Der 26-jährige Polizeibeamte wurde dadurch leicht verletzt. Daraufhin musste die 34-Jährige gefesselt werden. Hierbei setzte sie sich massiv zur Wehr und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten verbal. Hinweise auf das im Notruf gemeldete Körperverletzungsdelikt ergaben sich nicht.

Gegen die Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie eines Körperverletzungsdeliktes eingeleitet. Die 34-Jährige wurde daraufhin in die Haftzelle der Polizeiinspektion 45 (Pasing) verbracht. Zuvor wurde sie von Polizeibeamtinnen nach mitgeführten Gegenständen körperlich durchsucht.

Im weiteren Verlauf der Sachbearbeitung schaffte es die 34-Jährige in deren Zelle Toilettenpapier und eine Wolldecke in Brand zu setzen. Daraufhin wurde die 34-Jährige aus dem Gefahrenbereich gebracht. Der Brand konnte sofort durch die Polizei mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Durch den entstandenen Rauch erlitten sowohl die Tatverdächtige als auch zwei weitere Polizeibeamte eine leichte Rauchgasintoxikation, die ambulant behandelt wurde.

Aufgrund dessen ermittelt die Münchner Kriminalpolizei jetzt noch wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen die 34-Jährige.

Der gesamte Sachverhalt wurde dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgelegt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die 34-Jährige.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

119. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Ismaning

-siehe Pressebericht vom 16.01.2024, Nr. 90

Wie bereits berichtet, war am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 09:00 Uhr, eine männliche Person mit Wohnsitz in Neufahrn bei Freising, begleitet von einem 24-jährigen Angehörigen, als Patient bei einem Arztbesuch in Ismaning. Während der Behandlung gelang es dem 24-jährigen geistig beeinträchtigten und stummen Angehörigen, die Arztpraxis zu verlassen. Er war seitdem vermisst.

Am Sonntag, 21.01.2024, gegen 12:00 Uhr, konnte der 24-Jährige von einer Polizeistreife am Flughafen in Wien (Österreich) aufgegriffen werden. Aufgrund der bestehenden Fahndung nach dem Vermissten verständigten die Österreichische Polizei die Kollegen in Deutschland über das Aufgreifen des Vermissten. Der 24-Jährige wurde, nachdem sich Angehörige auf den Weg nach Wien gemacht haben, wohlbehalten übergeben.

Der 24-Jährige konnte bis dato keine Angaben machen, wie er nach Wien gekommen ist.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 14 (Vermisstenfälle).

120. Terminhinweis: Gottesdienst für die Bayerische Polizei am 22. Januar 2024

Am Montag, 22.01.2024, findet um 17:30 Uhr, in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sankt Markus, Gabelsbergerstraße 6, 80333 München, der traditionelle Gottesdienst für aktive und ehemalige Beschäftigte der Bayerischen Polizei und deren Angehörige statt. Der Gottesdienst steht in der Tradition der Gottesdienste zu Ehren des Schutzpatrons der Polizei, des Heiligen Sebastian.

Die Predigt wird der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp halten. Kirchenrätin Marion Seidel und Kirchenrat Matthias Herling werden den Gottesdienst gestalten. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Polizeiorchester Bayern.

Nach der Messe wird Staatsminister Joachim Herrmann ein Grußwort sprechen.

Im Anschluss sind alle Gottesdienstteilnehmer zu einem Stehempfang eingeladen.

Medienvertreter sind zur Teilnahme am Gottesdienst und Empfang herzlich eingeladen.