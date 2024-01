Fahrzeugkontrolle nach "Schlangenlinienfahrt" - Mehrere Verstöße festgestellt

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Beamte der Polizei Miltenberg haben am frühen Montagmorgen einen Opel aus dem Verkehr gezogen und gleich mehrere Strafverfahren einleiten müssen.

Die Streife der Miltenberger Polizei hielt den Opel gegen 00:40 Uhr im Ortsgebiet an, nachdem den Beamten die unsichere Fahrweise aufgefallen war. Das Fahrzeug war unter anderem aufgrund von "Schlangenlinien" und abrupten Bremsmanövern ins Visier der Polizisten geraten. Der 33-jährige Fahrer war mit einem Beifahrer von Miltenberg in Richtung Großheubach unterwegs. Gleich zu Beginn der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer mutmaßlich durch Betäubungsmittel berauscht am Steuer saß. Im weiteren Verlauf mussten die Beamten jedoch noch mehr Straftaten und Verstöße feststellen.

Neben dem Verdacht des Betäubungsmittelkonsums vor der Autofahrt fanden die Polizisten eine geringe Menge Amphetamin. Zudem hatte der Fahrer ein Einhandmesser bei sich, dass er nicht führen durfte.

Zu der Sicherstellung der Betäubungsmittel und des Messers kam auch noch eine Blutentnahme hinzu. Gegen den Opelfahrer haben die Beamten entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Seinen Beifahrer, der offensichtlich mit den Verstößen nichts zu tun hatte, konnte der 33-Jährige erst wieder begleiten, nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag wurde ein schwarz-weißer Opel Adam auf dem Parkplatz des Klinikums Aschaffenburg angefahren und beschädigt. Das Auto stand dort in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 15:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben entlang des Waldwegs in der Verlängerung der Straße "An der Kipp" mehr als 50 Altreifen unerlaubt entsorgt. Dem Sachstand müssen die Reifen dort zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, kurz nach 14:00 Uhr, abgelagert worden sein. Die Polizei Alzenau hat die Gemeinde informiert und ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.