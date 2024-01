MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Der Brand eines Wohngebäudes in Mainleus führte am Sonntagabend zu einem größeren Einsatz der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Am Sonntagabend, um kurz nach 22 Uhr, meldeten Zeugen über Notruf einen Zimmerbrand in der Mainleuser Spinnereistraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Glücklicherweise waren keine Personen in Gefahr, da das Haus derzeit leer steht. Während der Löscharbeiten mussten die am Brandort vorbeiführenden Bahngleise für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Das Feuer verursachte einen Schaden von rund 100.000 Euro. Insgesamt waren etwa 130 Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie knapp 30 Rettungskräfte in den Einsatz eingebunden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.