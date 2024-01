RUBERTING, EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Sonntag (21.01.2024) gegen 06.00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Pullman City gerufen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand bis in die Mittagsstunden löschen, jedoch flammten das Feuer an einigen Stellen immer wieder auf, sodass die Einsatzkräfte über Nacht zum heutigen Montag (22.01.2024) vor Ort waren.

Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es keine Verletzten in unmittelbarem Zusammenhang mit den Brand. Auch die Tiere in Pullman City blieben alle unverletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat noch am Sonntag die Ermittlungen in dem Brandfall übernommen. Eine erste Brandortbegehung fand noch am Sonntag statt, zu der ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen wurde. Die Ursache kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden, die Ermittlungen dahingehend dauern an.

