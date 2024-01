MEEDER, LKR. COBURG. Am Sonntagnachmittag brannte eine Scheune in Meeder teilweise ab. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, geriet aus noch unbekannter Ursache eine Scheune im Meeder Ortsteil Ahlstadt in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch Eisglätte teilweise erschwert. Dennoch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnanwesen verhindert werden. Die Scheune brannte teilweise ab, zudem wurde ein Nebengebäude leicht in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Einsatz verletzten sich drei Feuerwehrleute leicht. Die Bewohner kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen. Die Löscharbeiten dauern noch an und werden sich vermutlich bis in die Morgenstunden ziehen. Im Anschluss werden Brandermittler die Örtlichkeit begutachten.