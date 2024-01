110. Einbruch in Wohnung - Schwabing

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 18:00 Uhr, stellte ein 61-Jähriger fest, dass in seine Wohnung eingebrochen worden war.

Nach ersten Ermittlungen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Wohnung ein, in dem sie gewaltsam die Terrassentür öffneten. Es wurden Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Im Anschluss flüchtete der oder die unbekannten Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wem sind im Tatzeitraum 20.01.2024, zwischen 16:30 und 18:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ungererstraße, Brüsseler Straße, Luxemburger Straße und Hollandstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

111. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Trudering

Am Freitag, 19.01.2024, zwischen 12:20 und 12:50 Uhr, wurde eine über 80-Jährige an ihrer Haustür von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Er gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, Rohre im Haus überprüfen zu müssen, Zutritt.

Während der eine Täter die über 80-Jährige ablenkte, nutzte ein weiterer bislang unbekannter Täter die Gelegenheit drang ebenfalls Haus ein und durchsuchte dieses. Er entwendete Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Anschluss entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin den Diebstahl und informierte einen Bekannten, welcher den Polizeinotruf 110 verständigte.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im Tatzeitraum 19.01.2024, zwischen 12:20 und 12:50 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Von-Heydebreck-Straße, Von-Erckert-Straße und Wasserburger Landstraße beziehugnsweise in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

In letzter Zeit kam es zu einer Häufung von Trickdiebstählen. Falsche Handwerker gaben vor, in Wohnungen Wasserdruck messen zu müssen bzw. nach einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft nach dem Rechten sehen zu müssen. Teilweise wurde die Rückzahlung von zu viel bezahlten Gebühren als Aufhänger genutzt, um in die Wohnung der alten Leute zu kommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Rückzahlungen von Gebühren bzw. eine Einforderung von Nachzahlungen werden nicht an der Haustür erledigt.

112. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung - U-Bahnhof Laimer Platz

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München der U-Bahn. Der 33-Jährige bemerkte einen Mann, welcher auf einer Sitzreihe lag und mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich selbst ausführte. Dabei suchte er Blickkontakt zu dem 33-Jährigen.

Der 33-Jährige verständigte daraufhin unverzüglich den Polizeinotruf 110. Eine der eingesetzten Polizeistreifen konnten den 24-Jährigen vor Ort antreffen und festnehmen. Gegen ihn wurde Anzeige aufgrund exhibitionistischer Handlungen erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle aus wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

113. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung - Moosach

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 19:25 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter eines öffentlichen Schwimmbades die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München.

Zwei Frauen hatten sich im Saunabereich aufgehalten, als sich ein unbekannter Mann vor ihnen entblößte, sexuelle Handlungen an sich vollzog und währenddessen Blickkontakt zu den beiden Frauen suchte.

Die zwei Frauen meldeten den Vorfall umgehend dem Personal des Schwimmbades. Diese informierten den Polizeinotruf 110 und der Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden.

Der 54-Jährige mit Wohnsitz in München wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden auch in diesem Fall durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

114. Verkehrsunfall durch akute Erkrankung; eine Person verletzt - Untermenzing

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw die Eversbuschstraße stadteinwärts.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf Höhe der Einmündung zur Pfarrer-Grimm-Straße zu einem Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Toyota Pkw.

Nachdem die beiden Fahrzeuge zum Stehen gekommen waren, stieg die 62-jährige Fahrerin des Toyota (Wohnsitz in München) aus ihrem Pkw aus. Zur gleichen Zeit beschleunigte der über 70-Jährige seinen Pkw erneut und schob dadurch den Toyota der 62-Jährigen in den Gegenverkehr. Zwei ordnungsgemäß geparkten Pkw (zuerst gegen einen Toyota Pkw und danach gegen einen Jaguar) wurden schwer beschädigt.

Trotz der Zusammenstöße setzte der über 70-jährige Fahrer die Fahrt fort und stieß kurze Zeit später an der Einmündung zur Von-Kahr-Straße gegen einen Ampelmast, wodurch er schlussendlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam.

Der über 70-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat der über 70-Jährige aufgrund einer akuten Erkrankung die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Eversbuschstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

115. Terminhinweis: Gottesdienst für die Bayerische Polizei am 22. Januar 2024

Am Montag, 22.01.2024, findet um 17:30 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sankt Markus, Gabelsbergerstraße 6, 80333 München, der traditionelle Gottesdienst für aktive und ehemalige Beschäftigte der Bayerischen Polizei und deren Angehörige statt. Der Gottesdienst steht in der Tradition der Gottesdienste zu Ehren des Schutzpatrons der Polizei, des Heiligen Sebastian.

Die Predigt wird der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp halten. Kirchenrätin Marion Seidel und Kirchenrat Matthias Herling werden den Gottesdienst gestalten. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Polizeiorchester Bayern.

Nach der Messe wird Staatsminister Joachim Herrmann ein Grußwort sprechen.

Im Anschluss sind alle Gottesdienstteilnehmer zu einem Stehempfang eingeladen.

Medienvertreter sind zur Teilnahme am Gottesdienst und Empfang herzlich eingeladen.

116. Polizeiliche Einsatzbilanz zur Versammlung am Siegestor – Maxvorstadt

Heute, am 21.01.2024, gegen 14:00 Uhr wurde die Versammlung „Gegen Rechts/Rechtsextremismus, für Demokratie & Vielfalt, Migration“ mit ca. 80.000 eröffnet. Nach der Eröffnung konnte weiter starker Zustrom festgestellt werden.

Im Laufe der Versammlung stieg die Teilnehmerzahl auf ca. 100.000 an. Aufgrund von Sicherheitsbedenken unter anderem von der Versammlungsleitung wurde die Versammlung gegen 14:45 Uhr durch diese beendet.

Der Großteil der Personen entfernte sich im Anschluss friedlich von der Örtlichkeit.

Im Nachgang kam es zu einer Spontanversammlung, an der 2500 Personen teilnahmen. Diese wurde gegen 16:45 Uhr beendet.

Die Versammlungen verliefen weitestgehend ohne Störungen.

Für die Versammlungen waren heute über 450 Einsatzkräfte eingesetzt.