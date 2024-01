Betrunkene greifen Polizeibeamte an

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwei erheblich betrunkene Männer im Alter von 26 und 27 Jahren haben am Samstagabend zwei Polizeibeamte angegriffen. Bei der Festnahme setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät ein.

Bei der Polizei ging gegen 22:50 Uhr die Mitteilung über zwei stark alkoholisierte Männer in der Straße Am Obstkeller ein. Bereits beim Eintreffen der Streife der Aschaffenburger Polizei verhielten sich die Männer ausgesprochen aggressiv und versuchten nach dem Taser - einem Distanzelektroimpulsgerät - zu greifen.

Die Beamten brachten einen der Männer zu Boden, um ihn festnehmen zu können. Dabei leistete er so erheblichen Widerstand, dass erst nach Einsatz des Impulsgerätes eine Fesselung und Festnahme möglich war. Sein Begleiter versuchte ihn mehrfach zu befreien und konnte nur mit Androhung eines weiteren Einsatzes des Tasers davon abgehalten werden.

Anschließend kamen die Männer aufgrund ihrer Alkoholisierung von rund zwei Promille in Gewahrsam, um ihren Rausch auszuschlafen.

Einbruch auf Firmengelände - Kupferkabel zum Abtransport bereitgelegt

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zu einem Einbruch auf ein Firmengelände ist es in der Nacht zum Sonntag gekommen. Die Täter drangen auf das umzäunte Gelände ein und stellten zwei Kabeltrommeln mit Kupferkabeln zum Abtransport bereit.

Über einen Sicherheitsdienst ging gegen 01:45 Uhr die Mitteilung über einen möglichen Einbruch bei der Firma in der Hanauer Landstraße ein. Die ersten Ermittlungen durch die Alzenauer Polizei ergaben, dass Unbekannte über den Zaun auf das Gelände gelangt waren und die beiden rund ein Tonnen schweren Kabeltrommeln zum Abtransport vorbereitet haben. Dabei wurden die Täter wohl gestört und flüchteten, ohne Beute gemacht zu haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Diebische Schwestern bei Ladendiebstahl erwischt

ASCHAFFENBURG. Zwei Schwestern im Alter von 22 und 14 Jahren sind am Freitagnachmittag beim Diebstahl von Kosmetikprodukten im Wert von mehreren einhundert Euro erwischt worden.

Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 16:30 Uhr die beiden dabei, wie sie die Sicherungsetiketten entfernten und brachte sie in ein Büro des Drogeriemarktes. Dort konnte noch weiteres mutmaßliches Diebesgut aus anderen Geschäften aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden.

Nicht angepasst Geschwindigkeit - BMW stößt gegen Schulbus

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Wohl aufgrund nicht an die winterlichen Verhältnisse angepasster Geschwindigkeit ist am Freitagmittag ein 27-Jähriger mit seinem BMW gegen einen entgegenkommenden Schulbus gestoßen.

Auf der kurvenreichen und winterglatten Strecke von Neunkirchen in Richtung Eichenbühl kam er gegen 12:50 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte in die Seite eines entgegenkommenden Schulbusses. Die 12 Kinder in dem Bus blieben glücklicherweise unverletzt und wurden von einem Ersatzbus abgeholt.

Da der 27-jährige Unfallverursacher über Schmerzen klagte, kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Holzhäcksler im Wert von 30.000 Euro gestohlen

MILTENBERG. Ein auf einem Anhänger fest eingebauter Holzhäcksler ist in der Zeit von Donnerstag 14:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr durch einen Unbekannten entwendet worden.

Der Wert des in der Laurentiusstraße 31 geparkten Anhängers beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit einer Alkoholisierung von rund 2,2 Promille hat am Freitagvormittag ein 34-Jähriger einen Unfall verursacht. Dem Sachstand nach ist er zwischen Alzenau und Kahl am Main von der Straße abgekommen und mit seinem Nissan in die Leitplanke gefahren. Der Schaden an dem Pkw wird sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Nach einer Blutentnahme konnte der 34-Jährige wieder von der Polizei entlassen werden.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Ohne Fahrerlaubnis und wohl auch unter Drogeneinfluss stehend ist Samstagnacht ein 32-Jähriger in eine Verkehrskontrolle der Obernburger Polizei geraten. Da gegen den Mann zwei Haftbefehle bestanden, kam er nach der Blutentnahme in eine Justizvollzugsanstalt.

Verbotswidrig gewendet – Unfall verursacht – Zeugen gesucht

MILTENBERG. Bei einem verbotswidrigen Wendemanöver am Freitagabend gegen 18:20 Uhr zwischen Miltenberg und Großheubach hat der Fahrer eines möglicherweise dunklen Audi die Vorfahrt eines schwarzen Peugeot missachtet. Der 18-jährige Fahrer des Peugeot hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen und kam dabei gegen die Leitplanke.

Dem Sachstand nach wendete der dunkle Pkw verbotswidrig auf Höhe einer neben der Staatsstraße befindlichen Parkbucht. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Miltenberg weiter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Freitages ist in der Franz-Bardroff-Straße an einem Pkw die Windschutz- und Heckscheibe eingeschlagen worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.