FREISING: Am gestrigen Samstagabend (20.01.2024), gegen 19:50 Uhr, warfen zwei Jugendliche einen China-Böller in ein gut besuchtes asiatisches Restaurant in der Freisinger Innenstadt. Einer der beiden rief dazu eine Parole, die nationalsozialistisches Gedankengut vermuten lässt. Anschließend liefen die beiden davon. Drei Gäste nahmen die Verfolgung auf und es gelang ihnen, bis zum Eintreffen der Polizeibeamten, die Täter festzuhalten. Wie sich herausstellte, war es ein 16-jähriger Freisinger, der sowohl den Böller warf, als auch die Parole rief. Sein 15-Jähriger Begleiter stand dabei Schmiere. Durch die Explosion des Böllers wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Sachschaden.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der 16-Jährige bereits in jüngerer Vergangenheit mit Äußerungen und Gesten, die auf eine nationalsozialistische Einstellung hindeuten, auffällig geworden war.

Während der jüngere der beiden Täter nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde, stellte die verständigte Staatsanwältin gegen den Haupttäter Strafantrag. Nachdem der Haftrichter diesen Antrag bestätigte, wurde der 16-Jährige in eine Haftanstalt überstellt.