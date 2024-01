TAUFKIRCHEN (VILS), LKR ERDING: Kurz nach Mitternacht des heutigen Sonntags kam es zum Brand eines Bauernhauses in einem Ortsteil von Taufkirchen (Vils). Durch das Feuer wurde eine Bewohnerin leicht verletzt, der Gesamtschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Heute Nacht gegen 00:45 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Erding über einen Zimmerbrand in einem Bauernhaus informiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort, der sich in einem Ortsteil von Taufkirchen (Vils) befindet, eintrafen, hatte das Feuer bereits weitere Gebäudeteile erfasst. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die drei Bewohner des Anwesens verließen selbstständig das Gebäude, eine 73 jährige Frau wurde wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen blieben unverletzt und kamen zunächst bei einem Nachbar unter. Bei dem Einsatz waren etwa 80 Kräfte der Feuerwehren Taufkirchen, Moosen und Velden beteiligt.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Gesamtschadenssumme im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Hinsichtlich der Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Erding hat hierzu die Ermittlungen übernommen.