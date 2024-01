RUBERTING, EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Gegen 06.00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Pullman City gerufen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer bis in die Mittagsstunden löschen. Etwa 180 Gäste, die sich auf dem Gelände befanden, sowie ca. 20 Mitarbeiter konnten rechtzeitig das Gelände verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Brand keine Verletzten, jedoch verletzte sich ein Mitarbeiter leicht bei den ersten Löschversuchen, sowie eine Einsatzkraft der Feuerwehr.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden in die Millionenhöhe gehen.

21.01.2024, 13.05 Uhr