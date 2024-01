0145 - Autofahrt eskaliert - Zeugen gesucht

Hochfeld - Am Samstag (20.01.2024) hat ein bislang unbekannter Mann in der Haunstetter Straße (Höhe Hausnummer 139) einen 32-Jährigen zunächst genötigt und beleidigt.

Gegen 16.10 Uhr nötigte der Unbekannte den 32-jährigen Fiat-Fahrer (grauer Punto) mehrfach durch die Lichthupe und dichtes Auffahren. Als der 32-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechselte, überholte ihn der Unbekannte mit seinem 5er BMW. Dabei zeigte er ihm den ausgestreckten Mittelfinger. Im weiteren Verlauf verlangsamte der unbekannte BMW-Fahrer seine Geschwindigkeit und der 32-Jährige wechselte wieder auf den linken Fahrstreifen. Der Unbekannte fuhr auf die Gegenfahrbahn und fuhr in das Heck des 32-Jährigen. Nur durch Gegenlenken konnte der 32-Jährige sein Fahrzeug unter Kontrolle bringen. Daraufhin bog der 32-Jährige nach links ab und der Unbekannte folgte ihm. Der unbekannte BMW-Fahrer stieg aus und ging äußerst aggressiv auf den 32-Jährigen zu. Er stieß ihn gegen die Fahrzeugtür. Anschließend flüchtet er mit durchdrehenden Reifen.

Der bislang Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 50 Jahre alt, 175 cm groß, bekleidet mit blauer Jeans und Pullover mit Hemd darunter.

Fahrzeug: 5er BMW, grau, Memminger Kennzeichen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.

0146 - Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr

Kriegshaber - Am Samstag (20.01.2024) war ein 55-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 01.32 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste mit zur Dienststelle.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Haunstetten - Am Samstag (20.01.2024) war ein 49-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein mit seinem Auto im Unteren Talweg unterwegs.

Gegen 14.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr, der außerdem keinen Führerschein vorweisen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste mit zur Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 49-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Innenstadt - Am Samstag (20.01.2024) war ein 32-Jähriger mit seinem Auto in der Gögginger Straße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung stellten die Beamten beim 32-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 32-Jährigen.

0147 - Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Universitätsviertel - Am Samstag (20.01.2024) hat ein bislang unbekannter Mann in der Inverness-Allee einen 45-Jährigen genötigt und beleidigt.

Zwischen 18.00 Uhr und 18.20 Uhr bremste der Unbekannte den 45-Jährigen zunächst mehrfach aus. Als der 45-Jährige am Unbekannten vorbeifuhr, beleidigte dieser ihn. An einer roten Ampel stieg der Unbekannte aus und beschimpfte den 45-Jährigen. Außerdem versuchte er, mit einem Holzstock auf das Auto des 45-Jährigen einzuschlagen. Dies gelang ihm nicht, da der 45-Jährige wegfuhr.

Der bislang Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 35 Jahre alt, 185 cm groß, korpulente Statur, Glatze mit wenigen Haaren, trug eine rote Jacke.

Fahrzeug: grauer Skoda Fabia.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.

0148 - Ladendieb will flüchten

Innenstadt - Am Samstag (20.01.2024) entwendete ein 23-Jähriger in einem Geschäft am Willy-Brandt-Platz mehrere Elektroartikel und wollte flüchten.

Gegen 15.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Elektronikmarktes, wie der 23-Jährige das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Als er den 23-Jährigen daraufhin ansprach und zur Rede stellte, schubste dieser den Mitarbeiter und versuchte zu flüchten. Der Mitarbeiter konnte den 23-Jährigen festhalten und ins Büro bringen. Der Warenwert beträgt rund 1.600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 23-Jährigen.

0149 - Betrunkener verursacht Unfall

Oberhausen - Am Freitag (19.01.2024) war ein 37-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Zollernstraße unterwegs. In einer Kurve prallte er gegen geparkte Fahrzeuge.

Gegen 23.15 Uhr kommt der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Durch den Aufprall werden noch weitere Fahrzeuge beschädigt. Mehrere Personen hören einen lauten Knall und verständigen die Polizei. Während der Unfallaufnahme nehmen die Beamten bei dem 37-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Der 37-Jährige muss sich einer Blutentnahme unterziehen. Zwei Fahrzeuge werden von einem Abschleppdienst abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 18.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss.