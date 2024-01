SCHWABACH. (73) Unbekannte sind am Samstag (20.01.2024) in ein Firmengebäude in Wendelstein (Lkrs. Roth) eingedrungen und haben von dort mehrere Tonnen Kupfer abtransportiert. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.

Die Täter begaben sich mutmaßlich in den Vormittagsstunden auf das Gelände des metallverarbeitenden Betriebs in der Wilhelm-Maisel-Straße. Dort drangen sie gewaltsam in ein Firmengebäude ein und entwendeten mehrere Tonnen dort gelagerten Kupfers. Neben dem Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro dürfte der Wert des gestohlenen Kupfers bei rund 35.000 Euro liegen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm am Tatort die Spurensicherung. Die Kriminalpolizei Schwabach wird die weiteren Ermittlungen nach den unbekannten Tätern durchführen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Betriebsgeländes machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad