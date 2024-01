WEIßENBURG. (71) In Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Samstags (20.01.2024) ein Einbruch in eine Tankstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter drang in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 04:45 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in einen Lagerraum der Tankstelle in der Ellinger Straße ein und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Aus dem Lagerraum entwendete der Einbrecher anschließend Tabakwaren im Wert von etwa 20.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ansbach übernommen. Zeugen, die im Umfeld der Tankstelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei melden.

Erstellt durch: Michael Konrad