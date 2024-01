NÜRNBERG. (70) Am Samstagvormittag (20.01.2024) kam es im Nürnberger Stadtteil Moorenbrunn zu einem Garagenbrand, der auf ein Wohnanwesen übergriff. Der Bewohner des Hauses sowie eine Feuerwehrfrau erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Der Feuerwehr war gegen 11:45 Uhr der Brand eines Wohnhauses in der Rupert-Mayer-Straße gemeldet worden. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. In der Folge griffen die Flammen auch auf das Dach des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses über. Ebenso kam es zur Beschädigung eines Audi A6, der vor der Garage abgestellt war. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, bevor dieser auf das Nachbarhaus übergreifen konnte.

Sowohl der 64-jährige Bewohner des betroffenen Wohnhauses als auch eine 36-jährige Feuerwehrfrau erlitten infolge des Brandgeschehens eine Rauchgasvergiftung und mussten vor Ort medizinisch betreut werden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird vorläufig auf bis zu 100.000 Euro beziffert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes führten am Samstag erste Maßnahmen am Brandort durch und sicherten diesen unter anderem vor unbefugtem Betreten. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache werden vom zuständigen Fachkommissariat übernommen.

Erstellt durch: Michael Konrad