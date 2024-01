LAUF A. D. PEGNITZ. (69) Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (18./19.01.2024) brach ein unbekannter Täter in einen Zeitschriftenladen in Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Do) und 07:30 Uhr (Fr) über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Holzgartenstraße. Anschließend entwendete er Tabakwaren, Gewinnlose und Bargeld im Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Der an der Eingangstür entstandene Sachschaden schlägt zusätzlich mit etwa 4000 Euro zu Buche.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Zeitschriftenladens machen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad