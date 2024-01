HOF. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter die Eingangstüre einer Kirche beschmiert. Die Kripo Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen bemerkte der Mesner mehrere Schmierereien an der Eingangstüre der Kirche in der Nailaer Straße in Hof. Über Nacht hatte ein unbekannter Täter offensichtlich mit Filzstift neben einer kirchenkritischen Parole unter anderem auch ein Hakenkreuz und ein Pentagramm angebracht. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat im Umfeld der Kirche im tatrelevanten Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen? Verdächtige Wahrnehmungen können jederzeit unter der Tel.-Nr.: 09281/704-0 aufgegeben werden.