RUBERTING, EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Gegen 06.00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Pullman City gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Mitarbeiter Flammen im Bereich der Mainstreet. Erste Versuche, diese mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen scheiterten und das Feuer breitete sich schnell auf umliegende Gebäude aus. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Gäste des Hotels wurden durch Mitarbeiter evakuiert. Über verletzte Personen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Zur Ursache kann gegenwärtig keine Aussage getroffen werden, die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen dahingehend übernommen.

In Kürze wird eine Pressestelle vor Ort eingerichtet.

21.01.2024, 09.13 Uhr