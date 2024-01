OBERZOLLHAUS. Am Samstagmorgen, 20.01.2024, ereignete sich in Oy-Mittelberg, Ortsteil Oberzollhaus ein Zimmerbrand, der schnell auf das gesamte Obergeschoß und den Dachstuhl des sanierten Bauernhauses übergriff. Beim Brand mussten insgesamt drei Personen aus dem Gebäude evakuiert werden, wovon zwei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Kliniken verbracht wurden. Nach eingehender ärztlicher Untersuchung konnten jedoch beide Personen das Krankenhaus wieder verlassen und mussten nicht stationär aufgenommen werden. Durch den Brand entstand am Wohnhaus ein beträchtlicher Sachschaden im oberen Gebäudeteil und insbesondere am Dachstuhl. Der Sachschaden kann derzeit schätzungsweise mit 500.000 € beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Feuerwehren aus den Gemeinden Oy-Mittelberg, Oberzollhaus, Bodelsberg, Petersthal, Schwarzenberg und Durach befanden sich mit circa 130 Einsatzkräften an der Einsatzörtlichkeit. Weiterhin waren 30 Rettungskräfte am Einsatz beteiligt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zum Brand wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

