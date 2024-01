FÜRTH. (67) Die am Mittwochabend (17.01.2024) in der Regnitz in Fürth-Stadeln aufgefundene männliche Leiche konnte nun identifiziert werden. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion ergab keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.



Wie mit Meldung 62 vom 17.01.2024 berichtet, fanden Passanten am Mittwochabend (17.01.2024) eine leblose Person in der Regnitz auf Höhe der Wiesengrundstraße. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Wasserrettung und des Rettungsdienstes den Leichnam geborgen und an Land gebracht hatten, war dessen Identität zunächst unklar.

Inzwischen konnte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth den Verstorbenen identifizieren. Demnach handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Erlangen.

Zur Klärung der genauen Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Durchführung einer Obduktion an. Diese belegte, dass der Mann ertrunken ist und keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen.



