HILPOLTSTEIN. (66) Seit dem gestrigen Freitag (19.01.2024) wird der 64-jährige Markus M. aus Hilpoltstein (Lkrs. Roth) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Der 64-Jährige verließ in den Morgenstunden sein Wohnanwesen in Hilpoltstein und kehrte seither nicht mehr nach Hause zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Markus M. in hilfloser Lage befindet.

Die von der Polizei Hilpoltstein eingeleiteten Fahndungs- und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Personenbeschreibung:

173 cm groß, schlanke Figur, graue Haare, hohe Stirn, evtl. hinkender Gang. Er ist bekleidet mit einer braunen Lammfelljacke mit Fellkragen, blauer Jeanshose, hellbraune Stiefeletten und einer dunklen Wollmütze.

Hinweise zum Aufenthalt von Markus M. nehmen die Polizeiinspektion Hilpoltstein unter der Rufnummer 09174 4789-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad