Landau a.d. Isar. Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, konnte durch eine Streifenbesatzung der Polizei Landau ein grauer BMW mit Landauer Kennzeichen im Landauer Stadtgebiet mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden, weshalb er einer Kontrolle unterzogen werden sollte.

Da der Pkw seine rasante und grob verkehrswidrige Fahrt fortsetzte, ohne den Anhaltesignalen nachzukommen, wurden Unterstützungsstreifen der umliegenden Polizeidienststellen hinzugezogen. Der BMW-Fahrer fuhr zeitweise mit weit über 120 km/h durchs Stadtgebiet.

Als die Streifenbesatzung den BMW vermeintlich aufhalten konnte, setzte er seine Fahrt unvermittelt fort und fuhr frontal gegen den Dienstwagen.

In dem BMW befanden sich mindestens drei Personen. Die beiden Polizeibeamten wurden verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Frontschaden. Der Sachschaden am Dienst-Pkw und Pkw des Beschuldigten beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

Der Pkw-Fahrer flüchtete anschließend erneut. Ein paar Kilometer vom Tatort entfernt konnte später der BMW ohne Insassen aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen aufgrund mehrerer schwerwiegender Verkehrsstraftaten eingeleitet.

Auf der Flucht wurden möglicherweise mehrere Fahrzeuge durch das Verhalten des Pkw- Fahrers gefährdet oder sogar auch beschädigt.

Wer sich von dem Verhalten des grauen BMW gefährdet gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09951/98340 bei der Polizeiinspektion Landau a.d. Isar melden.

Veröffentlicht am 20.01.2024 um 08.40 Uhr