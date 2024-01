LEIPHEIM. Am Freitagnachmittag wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2509 im Bereich Leipheim mitgeteilt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam ein 44-jähriger Pkw-Fahrer von Leipheim kommend gut 400 Meter vor der Abzweigung nach Echlishausen aus bis dato unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab. Dadurch kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden, 52-jährigen Pkw-Fahrer. Der 44-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimiert, erlag jedoch seinen Verletzungen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters zur Klärung des Unfallhergangs an. Für Rettungs-, Bergungs- und Absicherungsmaßnahmen waren die örtlichen Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, ein Rettungshubschrauber und weitere Kräfte des Rettungsdienstes eingebunden. Die Staatsstraße 2509 war zwischen Leipheim und der Abzweigung Echlishausen für fünf Stunden komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000,- Euro. (PI Günzburg)

