RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Ein 53-jähriger Mann trat am Mittwochmittag, 17. Januar 2024, im Bereich der Branderstraße als Exhibitionist vor vorbeigehenden Kindern auf. Nach erfolgter Anzeigenerstattung durch den Vater eines Mädchens konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Kripo übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Die Kripo sucht nun nach möglichen weiteren Geschädigten.

Der 53-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Roth befand sich zum Zeitpunkt der Tat (Mittwochmittag, 17.01.2024) im Bereich der Branderstraße in der Nähe der Grundschule. Der Mann zeigte sein Glied vor, als zwei Kinder an ihm vorbeigingen. Die beiden Mädchen erzählten zu Hause von dem Vorfall. Als sie den Mann am darauffolgenden Donnerstagnachmittag wieder bemerkten, holte eines der Mädchen ihren Vater dazu, der wiederum die Polizei informierte. Die verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Traunstein konnte den mutmaßlichen Täter aufgrund der Beschreibung in unmittelbarer Nähe antreffen und vorläufig festnehmen.

Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen in dem Fall. In dem Zusammenhang konnte bereits eine weitere Geschädigte ermittelt werden. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen den mutmaßlichen Täter wegen des dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind und exhibitionistischer Handlungen. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Freitagvormittags, den 19. Januar 2024, dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der 53-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 1 schließen nicht aus, dass der mutmaßliche Täter bereits mehrfach in ähnlicher Art und Weise aufgetreten sein könnte.

Deshalb bittet die Kripo um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit gegen 12.15 bis 12.30 Uhr im o.g. Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonst Angaben zum Täter oder der Tat machen?

Ist jemand bereits in ähnlicher Weise Opfer des mutmaßlichen Täters geworden und hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise in der Sache geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder jede andere Polizeidienststelle.