0138 – Räuberische Erpressung mit Schreckschusswaffe

----------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -------------------------

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (18.01.2024) wurde ein 27-Jähriger bei einem Kleinanzeigengeschäft in der Armenhausgasse durch offenbar drei Personen angegriffen. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 17.50 Uhr teilten mehrere Personen bei der Polizei mit, Schüsse gehört zu haben. Umgehend fuhren zahlreiche Einsatzkräfte zu der Örtlichkeit.

Wie sich herausstellte, hatte der 27-Jährige über ein Kleinanzeigenportal mit einem bislang unbekannten Täter den Kauf eines Handys vereinbart. Bei dem Treffen vor Ort kam es nach der Geldübergabe zu Unstimmigkeiten, weil das Handy nicht der Beschreibung entsprach. Der bislang unbekannte Täter versuchte daraufhin zu flüchten, woran ihn der 27-Jährige zunächst hinderte. Anschließend fuhren zwei weitere Täter mit einem Auto heran. Einer von ihnen griff den 27-Jährigen vermutlich mit einem Pfefferspray an, während der andere ersten Erkenntnissen zufolge mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in bislang unbekannte Richtung schoss. Anschließend flüchteten die drei Täter in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 27-Jährige wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Ermittlungen, nahmen Polizeibeamte noch am selben Abend einen 20-jährigen Tatverdächtigen in München fest. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am heutigen Freitag (19.01.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0139 – Plakatieraktion – zwei Tatverdächtige festgenommen

Augsburg – In der Nacht von Mittwoch (17.01.2024) auf Donnerstag (18.01.2024) beklebten ein 56-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau mehrere Eingangstüren der Fachhochschule mit Plakaten.

Polizeibeamte beobachteten die beiden Personen und nahmen sie auf frischer Tat vorläufig fest. Die Beamten fanden weitere Plakate auch an der Reischleschen Wirtschaftsschule sowie der Fachoberschule, die auf eine Veranstaltung der sog. „Letzten Generation“ hinweisen. Wie hoch der durch den verwendeten Kleister entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen Sachbeschädigung und prüft, ob ein Zusammenhang zu den Taten im vergangenen Dezember an der Universität Augsburg bestehen.

0140 – Kennzeichen entwendet

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (18.01.2024) in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kennzeichen eines geparkten Autos in der Zietenstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0141 – Sachbeschädigungen

Antonsviertel – Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, wurden im Zeitraum von Montag (08.01.2024), 00.00 Uhr bis Montag (15.01.2024), 14.00 Uhr, zwei größere Mülltonnen in der Fritz-Hintermayr-Straße in Brand gesetzt. Die beiden Tonnen brannten vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Innenstadt – Wie erst jetzt bekannt wurde, besprühten im Zeitraum von Sonntag (01.01.2024) bis Montag (10.01.2024) ein oder mehrere unbekannte Täter Teile der Altstadtmauer an der Rote-Torwall-Straße. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter 0821/323-2110 um Hinweise.

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (18.01.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Mülltonne in der Polkstraße.

In der Zeit von 18.35 Uhr bis 19.00 Uhr zündete der bislang unbekannte Täter die Mülltonne an und flüchtete anschließend. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.