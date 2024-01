ERDING: In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags geriet eine Wohnung im Erdinger Stadtteil Klettham in Brand. Durch das Feuer erlitten drei Bewohner des Mehrfamilienhauses leichte Rauchgasvergiftungen. Der Gesamtschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Heute Nacht gegen 02.20 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Erding mehrere Mitteilungen über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Erdinger Stadtteil Klettham. Im Zuge der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner des betroffenen Wohnhauses zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Wohnungsbrand gelöscht und ein weiteres Übergreifen verhindert werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden drei Personen, darunter die 53jährige Inhaberin der Brandwohnung sowie eine 51jährige Nachbarin und deren 16jährige Tochter, leicht verletzt. Alle mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem wurden einige Wohnungen des Mehrparteienhauses durch den Rauch derart in Mitleidenschaft gezogen, dass deren Bewohner die Nacht bei Verwandten oder in einem Hotel verbringen mussten.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Gesamtschadenssumme im Bereich von 200.000 Euro bewegen. Hinsichtlich der Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Erding hat hierzu die Ermittlungen übernommen.