102. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Gräfelfing

Am Donnerstag, 19.01.2024, gegen 10:10 Uhr, fuhr ein 83-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Saab Pkw auf der Rottenbucher Straße rückwärts.

Zeitgleich wollte eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München die Straße hinter dem Auto überqueren.

Beim Rückwärtsfahren übersah der 83-Jährige nach jetzigem Erkenntnisstand die Fußgängerin. Diese stürzte nach Kontakt mit dem Pkw zu Boden und wurde dadurch schwer verletzt. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

103. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Polizeieinsatzfahrzeug; eine Person verletzt – Moosach

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Kleintransporter auf der Dachauer Straße in Richtung Karlsfeld.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Polizeibeamter mit einem uniformierten Dienst-Pkw ebenfalls auf der Dachauer Straße in Richtung Karlsfeld. Da der 36-Jährige sich auf einer Einsatzfahrt befand, hatte er das Blaulicht aktiviert.

Auf Höhe der Dachauer Straße 515 überholte der 36-Jährige den Kleintransporter, welcher zeitgleich nach links in das dortige Grundstück abbog. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung. Der 52-Jährige wurde nicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

104. Einbruch in Wohnung – Untergiesing

Am Donnerstag, 18.01.2024, zwischen 07:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es zum Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Untergiesing. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten hierbei gewaltsam ins Anwesen.

Im Anschluss wurde die Wohnung durch die Täter durchsucht und sie entwendeten einen Möbeltresor. Anschließend verließen die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grünwalder Straße, Kurzstraße und Latemarstraße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

105. Raubdelikt – Taufkirchen

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 22:50 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Wettbüro in Taufkirchen. Der maskierte Täter ging zum im Kassenbereich befindlichen Angestellten, bedrohte ihn mit einem mitgeführten Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Angestellte nicht auf die Forderung einging, griff der Täter selbst in die Kasse und entwendete einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss verließ er das Wettbüro zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Angestellte verständigte sofort den Polizeinotruf 110. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Münchner Polizei ergab keine Hinweise auf den Täter.

Der Angestellte erlitt während des Überfalls keine Verletzungen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, braune Augen, sprach Hochdeutsch mit leichtem ausländischem Akzent; vollständig dunkel bekleidet, dunkle Jacke mit Kapuze (weißer Schriftzug auf der linken Brust und der rechten Schulter), schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, dunkle Maskierung vor dem Gesicht (evtl. Sturmhaube)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eschenstraße (Taufkirchen Ortssteil Am Wald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

106. Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Räumfahrzeuges – Neuhausen

Am Freitag, 19.01.2024, gegen 03:20 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem HAKO Räumfahrzeug die Dachauer Straße in Richtung Moosach.

Auf Höhe des Westfriedhofes kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und schob mit seinem Räumschild drei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Pkw ineinander. Durch den Zusammenstoß kam es zu keinen Personenschäden. An den Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf über zwanzigtausend Euro geschätzt. Die beschädigten Fahrzeuge mussten teilweise abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 21-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für das Räumfahrzeug war.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Unfallverursacher.

107. Raubdelikt mit Körperverletzung – S-Bahn-Stammstrecke (zwischen Pasing und Hackerbrücke)

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 00.20 Uhr, befand sich ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in Oberfranken in einer S-Bahn auf dem Weg von Pasing in Richtung Innenstadt.

Bereits am S-Bahnhof Pasing wurde er von einem bislang unbekannten Mann kurz angesprochen. Dieser folgte ihm in den Zug und setzte sich dort in seine Nähe. Der 34-Jährige wurde dann erneut von dem unbekannten Mann angesprochen und dieser forderte die Herausgabe von Bargeld.

Er widersprach der Forderung, woraufhin er von dem unbekannten Täter mit einem Messer am Unterschenkel verletzt wurde. Daraufhin übergab der 34-Jährige einen geringen Bargeldbetrag.

Er verließ verletzt die S-Bahn am Bahnhof Hackerbrücke. Der unbekannte Täter blieb im Zug. Der 34-Jährige alarmierte daraufhin den Notruf und es wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die kleinere Schnittverletzung an seinem Bein wurde vor Ort versorgt. Danach wurde er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von der Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aufgenommen. Diese erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen eines Raub- und Körperverletzungsdeliktes aufgenommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, südeuropäisch/nahöstliches Aussehen, Dreitagebart, schlank; bekleidet mit dunkler Winterjacke, blauer Jeans und einer Kopfbedeckung

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

108. Brandfall in Wohnung; eine Person verstorben – Pullach

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 01:00 Uhr, wurde der Rettungsdienst zu einem Notfall in eine Wohnung in Pullach gerufen. Dort konnte der Rettungsdienst eine 74-Jährige in ihrer Wohnung mit Brandverletzungen auffinden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber in den Abendstunden des selbigen Tages.

Nach ersten Erkenntnissen der Münchner Polizei konnte ein Brandgeschehen in der Wohnung festgestellt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern jedoch noch an.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

109. Terminhinweis: Gottesdienst für die Bayerische Polizei am 22. Januar 2024

Am Montag, 22.01.2024, findet um 17:30 Uhr, in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sankt Markus, Gabelsbergerstraße 6, 80333 München, der traditionelle Gottesdienst für aktive und ehemalige Beschäftigte der Bayerischen Polizei und deren Angehörige statt. Der Gottesdienst steht in der Tradition der Gottesdienste zu Ehren des Schutzpatrons der Polizei, des Heiligen Sebastian.

Die Predigt wird der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp halten. Kirchenrätin Marion Seidel und Kirchenrat Matthias Herling werden den Gottesdienst gestalten. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Polizeiorchester Bayern.

Nach der Messe wird Staatsminister Joachim Herrmann ein Grußwort sprechen.

Im Anschluss sind alle Gottesdienstteilnehmer zu einem Stehempfang eingeladen.

Medienvertreter sind zur Teilnahme am Gottesdienst und Empfang herzlich eingeladen.