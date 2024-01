COBURG. Am Donnerstag täuschten Betrüger einen 56-jährigen Mann, um an sein Erspartes zu kommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr, erhielt der aus dem Landkreis Lichtenfels stammende Mann einen sogenannten „Schockanruf“. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus und erzählten dem Mann von einem tödlichen Verkehrsunfall, den seine Tochter verursachte haben soll. Der 56-Jährige glaubte die Geschichte und zahlte eine geforderte Kaution. Vor einer Apotheke am Coburger Bahnhofsplatz erfolgte zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr die Übergabe eines niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrages an eine unbekannte weibliche Geldabholerin. Diese entfernte sich nach der Übergabe in Richtung Kanonenweg.

Die unbekannte Abholerin wird wie folgt beschrieben:

zirka 1,50 bis 1,60 m groß

südländisches Aussehen

helle Jacke

geschminkte, rötliche Lippen

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Coburger Bahnhofplatzes gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.